Зеленский и Макрон проводят встречу в Париже [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон начали встречу в рамках "нормандского саммита" в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
"Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона в рамках Нормандского саммита в Париже", - указали в пресс-службе Офиса Президента.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский прибыл в Елисейский дворец для переговоров. А также Зеленский предложил новый формат переговоров по Крыму.
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