Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон начали встречу в рамках "нормандского саммита" в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона в рамках Нормандского саммита в Париже", - указали в пресс-службе Офиса Президента.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский прибыл в Елисейский дворец для переговоров. А также Зеленский предложил новый формат переговоров по Крыму.