Аспирин - популярное жаропонижающее и противовоспалительное средство. Однако, не редко из-за этого лекарства появляются побочные эффекты, такие как кровотечения. Врачи назвали случаи, при которых категорически нельзя употреблять аспирин, пишет 24tv.ua.

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Кому нельзя аспирин?

Людям, которые долгое время принимают глюкокортикоиды (назначаются при артритах, артрозах и других ревматологических и неврологических заболеваниях);

Тем, кто вынужден принимать варфарин при мерцательной аритмии;

Людям, которые получают лекарства из группы нестероидных противовоспалительных препаратов, как первого поколения - диклофенак, парацетамол, так и более современных - целекоксиб, нимесулид;

При заражении бактерией H. pylori, которая вызывает повреждение стенки желудка. Она может привести к язве и опухолям, тем самым вызывая опасность кровотечения;

Людям старше 65 лет. В этом возрасте начинают медленнее работать все системы организма, замедляется кровоток, лекарства выводятся медленнее.

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