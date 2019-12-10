Кому категорически запрещен аспирин [ Редактировать ]
Фото: кому нельзя аспирин
Аспирин - популярное жаропонижающее и противовоспалительное средство. Однако, не редко из-за этого лекарства появляются побочные эффекты, такие как кровотечения. Врачи назвали случаи, при которых категорически нельзя употреблять аспирин, пишет 24tv.ua.
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Кому нельзя аспирин?
- Людям, которые долгое время принимают глюкокортикоиды (назначаются при артритах, артрозах и других ревматологических и неврологических заболеваниях);
- Тем, кто вынужден принимать варфарин при мерцательной аритмии;
- Людям, которые получают лекарства из группы нестероидных противовоспалительных препаратов, как первого поколения - диклофенак, парацетамол, так и более современных - целекоксиб, нимесулид;
- При заражении бактерией H. pylori, которая вызывает повреждение стенки желудка. Она может привести к язве и опухолям, тем самым вызывая опасность кровотечения;
- Людям старше 65 лет. В этом возрасте начинают медленнее работать все системы организма, замедляется кровоток, лекарства выводятся медленнее.
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