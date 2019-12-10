Палата представителей США обнародовала обвинения Трампу [ Редактировать ]
Во вторник, 10 декабря, демократы Палаты представителей Конгресса США выдвинули два обвинения по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.
Как сообщил председатель судебного комитета Палаты представителей Джерри Надлер, Трампу выдвинуты два обвинения - в препятствовании деятельности Конгресса и злоупотреблении властью.
"Когда он использует полномочия своего государственного органа для получения ненадлежащей личной выгоды, игнорируя или нанося ущерб национальным интересам - это является безупречным преступлением. Это именно то, что президент Трамп сделал, когда он просил и заставлял Украину вмешиваться в наши президентские выборы 2020 года", - сообщил Надлер.
Раньше сообщалось о том, что Байден сделал важное заявление об импичменте Трампа. А также Трамп оценил возможности встречи в "нормандском формате".
по теме
Перехід на особистості: сина Дональда Трампа образили на слуханнях
Дональд Трамп і його близькі ображені. На слуханнях щодо імпічменту потролили його сина
Импичмент Трампа: президенту объявят обвинения по двум статьям
СМИ сообщают о том, что Трампу объявят обвинения по двум статьям
Активистка Femen разделась перед Елисейским дворцом (видео)
В преддверии "нормандской встречи" активистка Femen обнажилась
США готують нові санкції проти Росії
За них голосуватимуть наступного тижня в Комітеті з міжнародних відносин Конгресу. Документ передбачає запровадження обмежень щодо Москви, через втручання Кремля в американські вибори та агресію проти України