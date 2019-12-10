Во вторник, 10 декабря, демократы Палаты представителей Конгресса США выдвинули два обвинения по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Как сообщил председатель судебного комитета Палаты представителей Джерри Надлер, Трампу выдвинуты два обвинения - в препятствовании деятельности Конгресса и злоупотреблении властью.

"Когда он использует полномочия своего государственного органа для получения ненадлежащей личной выгоды, игнорируя или нанося ущерб национальным интересам - это является безупречным преступлением. Это именно то, что президент Трамп сделал, когда он просил и заставлял Украину вмешиваться в наши президентские выборы 2020 года", - сообщил Надлер.

Раньше сообщалось о том, что Байден сделал важное заявление об импичменте Трампа. А также Трамп оценил возможности встречи в "нормандском формате".