Во вторник, 3 декабря, президент США Дональд Трамп назвал предстоящую встречу в "нормандском формате" в Париже по Донбассу шансом и заявил о том, что она очень важна. Об этом пишут "РИА Новости".

"Думаю, что встреча очень важна. Есть вероятность, что будет достигнут большой прогресс. Это очень важно для Украины. Думаю, что это важно и для России, чтобы они выработали договор, договорились о мире. Думаю, есть хороший шанс, что это произойдет", - сказал Трамп журналистам по итогам двусторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Саммит состоится 9 декабря в Париже.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский отчитался о работе и призвал украинцев к доверию. А также предложил новый формат переговоров по Крыму.