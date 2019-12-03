Встреча в "нормандском формате": Трамп оценил возможности [ Редактировать ]
Во вторник, 3 декабря, президент США Дональд Трамп назвал предстоящую встречу в "нормандском формате" в Париже по Донбассу шансом и заявил о том, что она очень важна. Об этом пишут "РИА Новости".
"Думаю, что встреча очень важна. Есть вероятность, что будет достигнут большой прогресс. Это очень важно для Украины. Думаю, что это важно и для России, чтобы они выработали договор, договорились о мире. Думаю, есть хороший шанс, что это произойдет", - сказал Трамп журналистам по итогам двусторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Саммит состоится 9 декабря в Париже.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский отчитался о работе и призвал украинцев к доверию. А также предложил новый формат переговоров по Крыму.
по теме
Перспективи газової угоди: міністр енергетики Олексій Оржель оприлюднив урядову програму
Чи варто українцям очікувати на подорожчання газових тарифів? Свої прогнози сьогодні оприлюднив міністр енергетики Олексій Оржель
Володимир Зеленський звернувся до українців щодо майбутніх перемовин у "Нормандському форматі"
Тиждень підготовки до зустрічі "четвірки лідерів" президент Володимир Зеленський анонсував зі спортзалу, а відео виклав на своїй сторінці у Facebook
Газовые переговоры: Зеленский раскрыл подробности
Он отметил, что газопровод "Северный поток-2" значительно ослабил позиции Украины на переговорах
Встреча в "нормандском формате": в России озвучили ожидания
9 декабря пройдет саммит лидеров "нормандкой четверки"
Ангела Меркель упала перед публикой (видно)
В четверг, 28 ноября, с канцлером Германии Ангелой Меркель произошел неприятный случай