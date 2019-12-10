Санкции США против российского газопровода "Северного потока-2" угрожают суверенитету Европейского союза. Об этом заявили в Восточном комитете немецкой экономики.

В частности, комитет расценивает санкции США против газопровода как атаку на суверенитет Евросоюза и неблагоприятный сигнал для достигнутых в Париже соглашений.

"Если дело дойдет до санкций, это станет прямой атакой на суверенитет Европейского союза и фатальным сигналом для парижских усилий по достижению мира", - заявил председатель комитета Оливер Хермес.

Раньше сообщалось о том, что Алексей Гончарук с премьер-министром Швеции обсудил "Северный поток - 2".