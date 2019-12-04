"Северный поток-2": Германия ответит на санкции [ Редактировать ]
Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что Германия примет ответные меры, если США введут санкции против "Северного потока-2", пишет "РИА Новости".
По его словам, "американцев не должно касаться, как Берлин формирует свою энергетическую политику".
Депутат подчеркнул, что в этой связи санкции, которыми угрожают США, "абсолютно недопустимы".
Если санкции должны помешать эксплуатации трубопровода, необходимо задуматься о контрмерах.
Он отметил, что в качестве ответа можно было бы повысить пошлины на импортный американский газ, добытый методом фрекинга.
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе сделали заявление касательно строительства "Северного потока-2".
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