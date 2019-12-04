Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что Германия примет ответные меры, если США введут санкции против "Северного потока-2", пишет "РИА Новости".

По его словам, "американцев не должно касаться, как Берлин формирует свою энергетическую политику".

Депутат подчеркнул, что в этой связи санкции, которыми угрожают США, "абсолютно недопустимы".

Если санкции должны помешать эксплуатации трубопровода, необходимо задуматься о контрмерах.

Он отметил, что в качестве ответа можно было бы повысить пошлины на импортный американский газ, добытый методом фрекинга.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе сделали заявление касательно строительства "Северного потока-2".