Почему нет падения цен в Украине: Гончарук дал ответ [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил с важным заявлением и рассказал, почему в Украине не падают цены.
"Укрепление гривны это хорошо для граждан Украины, так как они становятся богаче. Каждая гривна, которую человек получает стает важнее. За нее можно больше купить. Но существует проблема, что при снижении курса гривны не так же стремительно падают цены. С этим нужно работать. Это работа Антимонопольного комитета", - говорит премьер.
Гончарук заверил, что это падение или рост цен процесс медленный.
"Мы сейчас делаем все для того, чтобы уровень конкуренции на всех этих рынках был сильнее и, как следствие, цены снижались быстрее. Поэтому здесь не каждое событие влияет на сегодня на завтра. Отдельные вещи, такие как снижение или усиление гривны, влияют постепенно. Это постепенно влияет на то, что цены или растут медленнее, или снижаются по отдельным позициям. Но они должны снижаться быстрее", - добавил Гончарук.
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