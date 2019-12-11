Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил с важным заявлением о кредитах для малого бизнеса, передает "Интерфакс-Украина".

Известно, что на доступные кредиты для микро- и малого бизнеса из государственного бюджета выделят минимум 5 млрд гривен в 2020 году.



"Мы с НБУ совместно нашли возможность обеспечить украино-немецкий фонд как инструмент источниками финансирования, поэтому на начало года там будет достаточно средств, чтобы все желающие, которые отвечают критериям этой программы, получили средства", - сказал глава правительства.

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По его словам, эта сумма на протяжении года, возможно, будет меняться, но в настоящее время предусмотрено 5 млрд гривен. Также размер предусмотренных в бюджете средств будет зависеть от количества заявок.



"Мы видим инструменты, чтобы обеспечить этот инструмент средствами", - прокомментировал премьер.



Как сообщалось, программа по поддержке малого и среднего предпринимательства, предусматривающая доступное кредитование под 5-9% годовых, должна заработать с 1 февраля 2020 года.

Раньше сообщалось о том, что Гончарук допустил "газовую войну" между Украиной и Россией.