В Киевской области в городе Яготин случилось происшествие. Так, неизвестный открыл огонь по экипажу патрульной полиции. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киевской области.

По предварительной информации, конфликт произошел в результате неправильно припаркованного автомобиля стрелка, который мешал проезду другим транспортным средствам. В результате стрельбы никто не пострадал. Поврежден автомобиль патрульных.

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"Для выяснения всех обстоятельств на место инцидента сразу прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции. В это время неизвестный мужчина из ружья открыл огонь по стражам порядка. После чего стрелок с оружием скрылся на собственном дворе", - рассказали в полиции.

Для задержания стрелка полиция ввела спецоперацию "Гром". На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и бойцы спецподразделения.

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