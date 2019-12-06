В Соединенных Штатах Америки произошла стрельба на авиационной базе. Погибли три человека и еще трое ранены. Об этом сообщает Pensacola News Journal.

"Мы в курсе сообщений о возможном стрелке на авиационной базе ВМС Pensacola. Авиационная база ВМС Pensacola оцеплена", - говорится в сообщении ВМС в Twitter.

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Позже военные сообщили, что "активный стрелок мертв", а также подтвердили смерть еще двух человека. При этом число раненых, которых доставили в местные больницы, не уточняется.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве произошла жуткая перестрелка, а также во Львове подростки устроили стрельбу.