На авиабазе произошла жуткая стрельба, есть жертвы [ Редактировать ]
В Соединенных Штатах Америки произошла стрельба на авиационной базе. Погибли три человека и еще трое ранены. Об этом сообщает Pensacola News Journal.
"Мы в курсе сообщений о возможном стрелке на авиационной базе ВМС Pensacola. Авиационная база ВМС Pensacola оцеплена", - говорится в сообщении ВМС в Twitter.
Позже военные сообщили, что "активный стрелок мертв", а также подтвердили смерть еще двух человека. При этом число раненых, которых доставили в местные больницы, не уточняется.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве произошла жуткая перестрелка, а также во Львове подростки устроили стрельбу.
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