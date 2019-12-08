Под Донецком открыли стрельбу из автомобиля [ Редактировать ]
В Покровске (Донецкая область) случилось страшное происшествие. Известно, что злоумышленники открыли стрельбу по машине. Полиции удалось их задержать. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в области.
По предварительной информации от 24-летняя местной жительницы, неизвестные, двигаясь на автомобиле ВАЗ 21015, стреляли по ее автомобилю. Кроме женщины, в машине находились еще два человека. В результате стрельбы был поврежден автомобиль, пострадавших нет.
Фигурантам инкриминируют покушение на убийство нескольких лиц (часть 2 статьи 15, пункт 1 часть 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что на авиабазе случилась стрельба, а также в центре Киева обстреляли авто.
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