В Покровске (Донецкая область) случилось страшное происшествие. Известно, что злоумышленники открыли стрельбу по машине. Полиции удалось их задержать. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в области.

По предварительной информации от 24-летняя местной жительницы, неизвестные, двигаясь на автомобиле ВАЗ 21015, стреляли по ее автомобилю. Кроме женщины, в машине находились еще два человека. В результате стрельбы был поврежден автомобиль, пострадавших нет.

Фигурантам инкриминируют покушение на убийство нескольких лиц (часть 2 статьи 15, пункт 1 часть 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на авиабазе случилась стрельба, а также в центре Киева обстреляли авто.