Викрадення автівок залишається серйозною проблемою в Україні. Хоча за даними Нацполіції, в першому півріччі 2019 кількість крадіжок, дещо знизилася, повністю автозлочинність викорінити не вдається. Лише у столиці щодоби зловмисники викрадають два-три автомобілі. Не менш гострою є проблема і в інших містах. Які марки автівок найбільше полюбляють крадії і які шансів постраждалих повернути своє майно, розкаже Ганна Дутчак.

Ось один із викрадачів, тут моя машина стоїть, спершу він щось стояв біля водійської дверки.

На цьому відео Юліана Антонюк востаннє бачила свою машину. Її викрали вночі з двору. Троє невідомих намагалися відкрити двері, а коли їм це не вдалося - через заднє скло пробралися всередину.

"В загальному це їм зайняло 20 хвилин, це досить довго. Завели вони дуже швидко машину. Це їм треба було до хвилини часу насправді", - говорить Юліана Антонюк, постраждала автовласниця.

"Тойоту" дві тисячі шістнадцятого року випуску в повній комплектації жінка придбала півтора року тому. В Івано-Франківську таких не більше трьох. Машини цієї марки - викрадають найчастіше - кажуть поліцейські.

"Тому що автомобіль не обладнані досить серйозними системами захисту. Переважно відкривають замок а далі дія техніки. Є пристрої, які підшивають ключ вони невеликі він як мобільний телефон, має USB-роз'єм", - говорить Ігор Підгірний, старший оперуповноважений Управління карного розшуку.

Крадії вже давно навчилися обходити будь-який захист. Та додаткова охорона збільшує імовірність убезпечити залізного коня.

"Основне полягає в тому, щоб збільшити час, точніше зменшити час для крадія можливості викрасти машину. Якщо ви ставите якісь додаткові пристрої це відноситься до сигналізації, відноситься до механічних пристроїв які блокують коробку передач шанси у злодія зменшуються", - говорить Юрій, директор фірми зі встановлення охоронних пристроїв для авто.

Тільки цього року на Прикарпатті викрали майже сімдесят машин. Більше половину з них вдалося виявити - звітують поліцейські. Кажуть, найбільші шанси знайти авто в перші дві-три доби після зникнення. Юліанину автівку шукають уже третій місяць.

"Автомобілі через рік і через два знаходять. Надії втрачати не варто. Тому що ми працюємо. Ми не зупинилися", - говорить Ігор Підгірний, старший оперуповноважений Управління карного розшуку.

Камери відеоспостереження зафіксували, як "Тойота" на шаленій швидкості покинула місто ще у вечір викрадення. Наступного дня авто бачили у Волинській області.

"І після того моменту вона не засвітилася. Яку інформацію я знала на другий день, по суті я знаю дотепер", - говорить Юліана Антонюк, постраждала.

На крадених машинах у сімдесяти відсотках випадків перебивають номери кузова. І продають або вивозять за кордон. Тож постраждалим автовласникам доводиться розраховувати на пильність і порядність покупців вживаних транспортних засобів.