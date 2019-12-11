В среду, 11 декабря, стало известно, что в Одессе на месте пожара в колледже найдено еще одно тело. Об этом сообщает "Думская".

Таким образом количество жертв увеличилось до 13. Двое человек умерли в больнице, еще 11 тел нашли после пожара.

"На пепелище найдено еще одно тело", - говорится в сообщении.

Отметим, что пропавшими до сих пор считаются трое людей.

Ранее сообщалось, что в Одессе опознали тело третьего погибшего, а также в полиции назвали 2 версии происшествия.