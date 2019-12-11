Пожар в одесском колледже: найдено еще одно тело [ Редактировать ]
Фото: facebook.com/maksymkutsyi
В среду, 11 декабря, стало известно, что в Одессе на месте пожара в колледже найдено еще одно тело. Об этом сообщает "Думская".
Таким образом количество жертв увеличилось до 13. Двое человек умерли в больнице, еще 11 тел нашли после пожара.
"На пепелище найдено еще одно тело", - говорится в сообщении.
Отметим, что пропавшими до сих пор считаются трое людей.
Ранее сообщалось, что в Одессе опознали тело третьего погибшего, а также в полиции назвали 2 версии происшествия.
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