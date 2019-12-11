Пожар в одесском колледже: появилась новая информация о пострадавших [ Редактировать ]
Фото: krim.ros-spravka.ru
В среду, 11 декабря, стало известно, что в больницах остается 8 пострадавших при пожаре в одесском колледже. Это на одного человека меньше, чем было раньше. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Пострадало 30 человек (в больницах остается 8 человек)", - говорится в сообщении.
Указано, что в результате пожара погибли 12 человек.
Ранее сообщалось, что в Одессе опознали тело третьего погибшего, а также в полиции назвали 2 версии происшествия.
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