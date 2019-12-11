В среду, 11 декабря, стало известно, что в больницах остается 8 пострадавших при пожаре в одесском колледже. Это на одного человека меньше, чем было раньше. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Пострадало 30 человек (в больницах остается 8 человек)", - говорится в сообщении.

Указано, что в результате пожара погибли 12 человек.

Ранее сообщалось, что в Одессе опознали тело третьего погибшего, а также в полиции назвали 2 версии происшествия.