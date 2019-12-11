Кримінальна Америка. Шестеро людей загинуло внаслідок перестрілки в американському штаті Нью-Джерсі. Справжня бійня розгорнулася, коли поліція спробувала затримати двох підозрюваних у місті Джерсі. Подробиці - далі в сюжеті.

Стрілянина сколихнула Джерсі-сіті напередодні по обіді. Двоє зловмисників припаркували викрадений фургон біля супермаркету кошерних товарів поблизу школи та синагоги. Вийшли з рушницями з машини і прицільно відкрили вогонь по крамниці. Перешкодити їм намагалися двоє поліцейських, які патрулювали неподалік. Зловмисники забарикадувалися в магазині й почали відстрілюватися. Поліція оточила будівлю.

У місто відразу направили додаткові підрозділи правоохоронців і бійців спецпідрозділів. Район перекрили. Усі школи ву Джерсі зачинили. Зловмисники стріляли в кожного перехожого. Перестрілка тривала чотири години.

"Кульових поранень зазнали двоє офіцерів поліції. Один із них помер. Другому влучили в плече. Ще двом офіцерам надають медичну допомогу через незначні травми. Усередині будівлі ще є жертви. Хочу сказати, що місцева поліція добре впоралася, сьогодні у них був надзвичайно складний день", - говорить Стівен Фулоп, мер міста Джерсі.

Окрім поліцейського, загинуло троє цивільних - вони були в крамниці. Усередині мертвими знайшли і обох зловмисників, це чоловік і жінка. Ще троє людей - поранені.

"Триває розслідування, і поки що жодних ознак того, що скоєне було терактом, немає. Але ми перевіряємо цю версію", - говорить Майкл Келлі, шеф поліції міста Джерсі.

Згодом в поліції уточнили - напад не був терактом. Але чому зловмисники атакували саме цю крамницю невідомо. Їхні особи не розкривають. Свої співчуття загиблим висловив у "Твіттері" президент Сша Дональд Трамп. Щорічно в Америці від вогнепальних поранень гине кілька десятків тисяч людей.

Минулого тижня стрілянина сталася на військово-морській базі у Флориді, троє людей загинуло. Вогонь відкрив 21-річний офіцер із Саудівської Аравії, який відбував трирічне навчання у США. Після цього Пентогон на невизначений термін зупинив цю програму для всіх саудівських військовиків.