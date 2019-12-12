В четверг, 12 декабря, в 6 утра под завалами сгоревшего колледжа в Одессе нашли еще три тела из списка пропавших без вести. Их личности сейчас устанавливаются.

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Таким образом, пожар в Одессе унес жизни 16-и человек, двое из них погибли в больнице. На поиски пропавших людей потребовалась неделя.

Раньше сообщалось о том, что в Одессе опознали тело третьего погибшего, а также в полиции назвали 2 версии происшествия.