Пожар в Одессе: под завалами найдены все жертвы [ Редактировать ]
Пожар в Одессе / Фото: соцсети
В четверг, 12 декабря, в 6 утра под завалами сгоревшего колледжа в Одессе нашли еще три тела из списка пропавших без вести. Их личности сейчас устанавливаются.
Читайте также Пожар в Одессе: в полиции назвали две версии
Таким образом, пожар в Одессе унес жизни 16-и человек, двое из них погибли в больнице. На поиски пропавших людей потребовалась неделя.
Раньше сообщалось о том, что в Одессе опознали тело третьего погибшего, а также в полиции назвали 2 версии происшествия.
по теме
Prev Next
11 декабря 2019 17:40
Под завалами в Одессе до сих пор ищут 4 человек
В результате пожара в Одессе еще не нашли 4 человек
05 декабря 2019 13:50
Пожар в Одессе: появился список пропавших
Без вести в результате пожара в одесском колледже считаются 14 человек
22 ноября 2019 19:16
В Запорожье в продуктовой палатке погиб человек
В пятницу, 22 ноября, в Запорожье произошло ЧП
11 декабря 2019 20:10
Пожар в одесском колледже: найдено еще одно тело
Таким образом количество жертв увеличилось до 13
11 декабря 2019 17:54
В Харькове заживо сгорела женщина, дети госпитализированы
Причина возникновения пожара сейчас устанавливается