В Киеве начальник одного из отделов управления государственной охраны насмерть сбил пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что силовик на своем автомобиле Skoda сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, двигаясь задним ходом. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Водителю сообщили о подозрении по части 2 статьи 286 УК, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что под Львовом школьный автобус попал в страшное ДТП, а также в Днепре Volkswagen протаранил маршрутку.