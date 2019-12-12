В Киеве начальник управления госохраны насмерть сбил женщину [ Редактировать ]
В Киеве начальник одного из отделов управления государственной охраны насмерть сбил пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Отмечается, что силовик на своем автомобиле Skoda сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, двигаясь задним ходом. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Водителю сообщили о подозрении по части 2 статьи 286 УК, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее сообщалось, что под Львовом школьный автобус попал в страшное ДТП, а также в Днепре Volkswagen протаранил маршрутку.
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