Популярный британский рэпер Stormzy презентовал новый клип, который был снят в Киеве. Видео опубликовано на YouTube-канале исполнителя.

Этот ролик снила возле станции метро "Выдубичи" на мостах и промышленной зоне. Он его сделал совместно с рэпером Headie One.

Этот клип делала команда украинцев 2332 Films. Также, они ранее сняли клип для победительницы Евровидения 2018 Netta, и групп Nothing but Thiev.

Ранее сообщалось о том, что Тина Кароль и Юлия Санина растрогали поклонников новым клипом.