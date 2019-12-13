Рэпер Stormzy снял новый клип в Киеве [ Редактировать ]
Stormzy/ Фото: standard.co.uk
Популярный британский рэпер Stormzy презентовал новый клип, который был снят в Киеве. Видео опубликовано на YouTube-канале исполнителя.
Этот ролик снила возле станции метро "Выдубичи" на мостах и промышленной зоне. Он его сделал совместно с рэпером Headie One.
Этот клип делала команда украинцев 2332 Films. Также, они ранее сняли клип для победительницы Евровидения 2018 Netta, и групп Nothing but Thiev.
Ранее сообщалось о том, что Тина Кароль и Юлия Санина растрогали поклонников новым клипом.
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