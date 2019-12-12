Украинская певица Тина Кароль и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина выпустили дуэтную песню, которая стала главным саундтреком к фильму "Преданная". Соответствующий ролик уже опубликован в YouTube.

"Я не боюсь, теперь я - свободная!" Встречай премьеру дуэтной песни и клипа поп-дивы Тины Кароль и рок-дивы Юлии Саниной! В кино песня стала главным саундтреком к фильму "Преданная", - написала Тина Кароль в популярной социальной сети.

Дует вызвал бурю комментариев в сети: "Напомнило дуэт Шакиры и Beyonce, когда два таланта поют вместе", "Тандем двух сильных и талантливых девушек.. до мурашек. Каждая разная, каждая хороша по своему и каждая из них внесла что-то своё...в итоге получилось изумительно! Браво", "Это правда происходит? Лучшая поп и рок певицы поют? и так красиво смотрятся вместе? Очень красивый клип".

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