"Может обеспечивать семью": Полякова рассказала о доходе дочки [ Редактировать ]
Известная украинская певица Оля Полякова, которая недавно шокировала дерзким мини, рассказала о заработке своей старшей дочери Маши. Об этом звезда рассказала в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
Маша Полякова активно развивает свой Instagram-блог, где уже больше 144 тыс. подписчиков.
"Маша - совершенно самостоятельная, взрослая девочка. Удивительная! Которая ведет свой инстаграм. У нее уже 150 тыс. фолловеров. Она зарабатывает деньги, она полностью одевается сама. 10 тыс. грн в неделю эта девочка зарабатывает. Она уже может кормить семью", - рассказывает Полякова.
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