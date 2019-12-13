Известная украинская певица Оля Полякова, которая недавно шокировала дерзким мини, рассказала о заработке своей старшей дочери Маши. Об этом звезда рассказала в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Маша Полякова активно развивает свой Instagram-блог, где уже больше 144 тыс. подписчиков.

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"Маша - совершенно самостоятельная, взрослая девочка. Удивительная! Которая ведет свой инстаграм. У нее уже 150 тыс. фолловеров. Она зарабатывает деньги, она полностью одевается сама. 10 тыс. грн в неделю эта девочка зарабатывает. Она уже может кормить семью", - рассказывает Полякова.

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