На парламенстських виборах у Великій Британії впевнено перемогла Консервативна партія прем'єра Бориса Джонсона. За офіційними результатами, його політсила отримує 363 мандати у Палаті громад. У Лейбористів лише 203.

Цього більш ніж достатньо, аби забезпечити Джонсону необхідну йому більшість голосів у парламенті для швидкого виходу Великої Британії із Євросоюзу до кінця січня 20 року. Глава британського уряду подякував виборцями та пообіцяв швидкий "брекзит". А лідер лейбористів Джеремі Корбін заявив, що йде з посади керівника партії.

"Ми це зробили! Я хочу привітати усіх, хто забезпечив консервативну більшість у парламенті. Це нарешті нам допоможе провести "брекзит". Як я і казав, вчасно до 31 січня. Ще раз дякую усім за довіру", - говорить Борис Джонсон, лідер консерваторів.

"Брекзит" дуже популяризували у нашій країні. І я визнаю, що це вплинуло на результати, які отримала лейбористська партія. Я хочу дати зрозуміти, що я більше не буду очолювати партію у будь-якій виборчій кампанії", - говорить Джеремі Корбін, лідер лейбористів.