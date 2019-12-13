Партія Бориса Джонсона святкує перемогу на виборах [ Редактировать ]
На парламенстських виборах у Великій Британії впевнено перемогла Консервативна партія прем'єра Бориса Джонсона. За офіційними результатами, його політсила отримує 363 мандати у Палаті громад. У Лейбористів лише 203.
Цього більш ніж достатньо, аби забезпечити Джонсону необхідну йому більшість голосів у парламенті для швидкого виходу Великої Британії із Євросоюзу до кінця січня 20 року. Глава британського уряду подякував виборцями та пообіцяв швидкий "брекзит". А лідер лейбористів Джеремі Корбін заявив, що йде з посади керівника партії.
"Ми це зробили! Я хочу привітати усіх, хто забезпечив консервативну більшість у парламенті. Це нарешті нам допоможе провести "брекзит". Як я і казав, вчасно до 31 січня. Ще раз дякую усім за довіру", - говорить Борис Джонсон, лідер консерваторів.
"Брекзит" дуже популяризували у нашій країні. І я визнаю, що це вплинуло на результати, які отримала лейбористська партія. Я хочу дати зрозуміти, що я більше не буду очолювати партію у будь-якій виборчій кампанії", - говорить Джеремі Корбін, лідер лейбористів.
по теме
На виборах у Британії перемагає "брекзит"
За результатами екзитполу, торі отримують 368 мандатів у Палаті громад
Борис Джонсон намагається завоювати виборців романтичною роллю із кіно
Останні спроби завоювати виборців у Британії. Прем'єр-міністр навіть випробовує свої сили у кіно
Три дні до голосування: як в Британії борються з передвиборчими фейками
Яка розстановка сил? І як результати волевиявлення вплинуть на вихід країни з Євросоюзу?
Соціалізм проти капіталізму: у Британії відбулися останні теледебати перед виборами
У словесному двобої зійшлися нинішній прем'єр Борис Джонсон і його головний опонент Джеремі Корбін - у кого вищі шанси вибороти більшість у парламенті та чому чинного прем'єра звинувачують у побрехеньках?
Бориса Джонсона зробили крижаною скульптурою
Британський прем'єр не прийшов на ефір телеканалу з питань кліматичної політики