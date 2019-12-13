В Киеве маршрутка с людьми попала в жуткое ДТП [ Редактировать ]
В пятницу, 13 декабря, в Киеве маршрутка попала в жуткое ДТП. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
В маршрутку въехала сзади фура. Причины и пострадавшие уточняются. Полиция на месте. Движение затруднено.
"Будьте внимательны и осторожны не спешите", - говориться в сообщении.
В видео присутствует ненормативная лексика!
Ранее сообщалось, что водителя такси нашли мертвым за рулем, а также в Киеве мотоцикл насмерть сбил мужчину.
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