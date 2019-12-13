В пятницу, 13 декабря, в Киеве маршрутка попала в жуткое ДТП. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

В маршрутку въехала сзади фура. Причины и пострадавшие уточняются. Полиция на месте. Движение затруднено.

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"Будьте внимательны и осторожны не спешите", - говориться в сообщении.

В видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее сообщалось, что водителя такси нашли мертвым за рулем, а также в Киеве мотоцикл насмерть сбил мужчину.