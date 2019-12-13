В пятницу, 14 декабря, на проспекте Академика Глушкова произошло жуткое ДТП. Об этом сообщает Kyiv LIVE в Telegram.

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Известно, что фура въехала в маршрутку с пассажирами. По предварительным данным, водитель фуры не соблюдал безопасной дистанции и въехал в маршрутку с пассажирами.

В результате ДТП пострадали пять людей. Их госпитализировали в больницу с разными травмами.

Ранее сообщалось, что в Киеве маршрутка с людьми попала в жуткое ДТП.