В Киеве фура врезалась в маршрутку с пассажирами, есть жертвы [ Редактировать ]
Фото: Kyiv LIVE
В пятницу, 14 декабря, на проспекте Академика Глушкова произошло жуткое ДТП. Об этом сообщает Kyiv LIVE в Telegram.
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Известно, что фура въехала в маршрутку с пассажирами. По предварительным данным, водитель фуры не соблюдал безопасной дистанции и въехал в маршрутку с пассажирами.
В результате ДТП пострадали пять людей. Их госпитализировали в больницу с разными травмами.
Ранее сообщалось, что в Киеве маршрутка с людьми попала в жуткое ДТП.
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