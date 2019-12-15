Импичмент Трампа: глава юридического комитета сделал заявление [ Редактировать ]
Глава юридического комитета Сената США республиканец Линдси Грэм заявил, что сделает все возможное, чтобы дело об импичменте президента США Дональда Трампа быстро завершилось. Об этом сообщает CNN.
"Это дело дойдет до Сената и очень быстро умрет. Я приложу все усилия, чтобы оно быстро умерло. Я должен так думать, потому что я так действую", - заявил Грэм.
Он отметил, что уверен в таком решении, несмотря на то, что Сенат еще не приступил к рассмотрению.
"Я стараюсь дать достаточно четкий сигнал о своем решении. И не стремлюсь изображать из себя справедливого судью", - заявил Грэм.
Сенатор также отметил, что не хочет допрашивать Джо Байдена, и спрогнозировал, что дело об импичменте завершится в середине января.
"Лично я думаю, что президент Трамп выйдет из этого более сильным. Хорошая новость заключается в том, что политики США должны доказать американской публике, что не все мы сошли с ума. Поэтому может появиться атмосфера компромисса, что бывает после импичмента, рожденного из политической целесообразности", - заявил сенатор.
Ранее стало известно, когда состоится голосование по импичменту Трампа.
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