Зеленский собирается с визитом в США - Кулеба [ Редактировать ]
В пятницу, 13 декабря, стало известно, что Украина ведет переговоры по организации визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в кулуарах германского Фонда Маршалла в Вашингтоне, передает "УНН".
"Мы работаем над организацией полноценного визита президента Зеленского в Соединенные Штаты. Президент Трамп пригласил президента Зеленского сразу после выборов", - сказал Кулеба.
Он заявил, что в Вашингтоне планирует ряд встреч, в том числе с представителями Госдепартамента и Совета национальной безопасности при Белом доме. Он уже встретился с членами Конгресса. При этом, по словам Кулебы, никто во время разговора с ним не поднимал тему импичмента Трампа.
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил главу департамента кибербезопасности СБУ.
по теме
Импичмент Трампа: когда пройдет голосование
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси анонсировала голосование
Помпео рассказал о политике США относительно Украины
В то же время он отметил, что в вопросах, которые касаются Украины, остается много вызовов
Начался диалог: Зеленский рассказал об отношениях с Россией
Президент Украины рассказал, что между Украиной и Россией начался диалог
Прекращение огня должно начаться до конца года - Зеленский
Во время брифинга президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление
"Нормандский саммит": у Зеленского назвали три ключевых вопроса
Мендель рассказала о темах, которые будут подниматься на встрече лидеров "нормандской четверки"