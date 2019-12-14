В пятницу, 13 декабря, стало известно, что Украина ведет переговоры по организации визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в кулуарах германского Фонда Маршалла в Вашингтоне, передает "УНН".

"Мы работаем над организацией полноценного визита президента Зеленского в Соединенные Штаты. Президент Трамп пригласил президента Зеленского сразу после выборов", - сказал Кулеба.

Он заявил, что в Вашингтоне планирует ряд встреч, в том числе с представителями Госдепартамента и Совета национальной безопасности при Белом доме. Он уже встретился с членами Конгресса. При этом, по словам Кулебы, никто во время разговора с ним не поднимал тему импичмента Трампа.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил главу департамента кибербезопасности СБУ.