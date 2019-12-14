Белый дом решил ограничить доступ к телефонным разговорам президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в связи с расследованием в рамках процедуры импичмента, сообщает телеканал CNN.

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Администрация Трампа решила ограничить количество чиновников, которые могут присутствовать во время телефонных разговоров президента.

Данное решение Белый дом принял с целью уменьшения вероятности утечки информации, как это произошло после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отмечается, что теперь слушать телефонные разговоры Трампа смогут председатель Государственного департамента Майк Помпео, исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвани и его заместитель Роб Блэр.

Ранее сообщалось, что Юридический комитет Конгресса Соединенных Штатов Америки утвердил 2 статьи обвинения в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.