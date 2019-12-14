Импичмент Трампа: Белый дом ограничил доступ к телефонным разговорам [ Редактировать ]
Белый дом решил ограничить доступ к телефонным разговорам президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в связи с расследованием в рамках процедуры импичмента, сообщает телеканал CNN.
Администрация Трампа решила ограничить количество чиновников, которые могут присутствовать во время телефонных разговоров президента.
Данное решение Белый дом принял с целью уменьшения вероятности утечки информации, как это произошло после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Отмечается, что теперь слушать телефонные разговоры Трампа смогут председатель Государственного департамента Майк Помпео, исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвани и его заместитель Роб Блэр.
Ранее сообщалось, что Юридический комитет Конгресса Соединенных Штатов Америки утвердил 2 статьи обвинения в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
по теме
Импичмент Трампа: в Конгрессе США утвердили две статьи
Комитет по вопросам юстиции Палаты представителей США утвердил пункты обвинения Трампа
Импичмент Трампа: президенту объявят обвинения по двум статьям
СМИ сообщают о том, что Трампу объявят обвинения по двум статьям
Активистка Femen разделась перед Елисейским дворцом (видео)
В преддверии "нормандской встречи" активистка Femen обнажилась