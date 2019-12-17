В среду, 18 декабря, погода не на шутку удивит жителей столицы Украины. Ведь этот день станет самым теплым. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра и сайта sinoptik.ua.

В этот день температура поднимется 12°C. В последующие дни морозов и резкого снижения температуры ожидать не стоит, но и такого аномального тепла уже не предвидится.

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Осадки и солнце не прогнозируются.

В Киеве до конца недели будет сухо, пасмурно и не холодно.

Напомним, недавно синоптики резко сменили прогноз погоды на новогоднюю ночь.