Киев накроет аномальная "жара" [ Редактировать ]
В среду, 18 декабря, погода не на шутку удивит жителей столицы Украины. Ведь этот день станет самым теплым. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра и сайта sinoptik.ua.
В этот день температура поднимется 12°C. В последующие дни морозов и резкого снижения температуры ожидать не стоит, но и такого аномального тепла уже не предвидится.
Осадки и солнце не прогнозируются.
В Киеве до конца недели будет сухо, пасмурно и не холодно.
Напомним, недавно синоптики резко сменили прогноз погоды на новогоднюю ночь.
по теме
Погода в новогоднюю ночь 2020: синоптики резко сменили прогноз
На Новый год 2020 народный синоптик Леонид Горбань дал новый прогноз погоды
Мокрый снег и туман: синоптики удивили прогнозом
В воскресенье, 15 декабря, в Украине возможен дождь
Погода на 14 декабря: синоптики удивили прогнозом
В субботу, 14 декабря, погода в Украине будет дождливой, но теплой
В Украину придет резкое потепление
В четверг, 12 декабря, в Украине ожидается сухая погода