Переговоры Зеленского с Алиевым: в Баку началась встреча [ Редактировать ]
Во вторник, 17 декабря, в Баку встретились президент Украины Владимир Зеленский и президент Азербайджана Ильхамам Алиев. Об этом сообщает пресс-служба президента.
"В Баку началась встреча президента Украины Владимира Зеленского, который находится в Азербайджанской Республике с официальным визитом, с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", - говорится в сообщении.
Официальная церемония встречи состоялась на площади возле резиденции президента Азербайджана. Главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Азербайджана.
После завершения встречи пройдут переговоры делегаций под председательством Зеленского и Алиева. Также будут подписаны двусторонние документы.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский обратился к Роману Зозуле. А также Зеленский принял ряд важных кадровых решений.
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