Чиновник Мінкульта вимагав хабар від підприємця [ Редактировать ]
На хабарі у 150 тисяч гривень погоріли двоє посадовців у столиці. Один із керівників управління Міністерства культури, молоді та спорту вимагав від підприємця сто тисяч гривень.
Здирника схопили під час отримання грошей. Цього дня правоохоронці затримали й працівника Держслужби морського та річкового транспорту України.
За понад 50 тисяч гривень чиновник обіцяв видати дозвіл на керування водними видами транспорту.
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