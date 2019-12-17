Автомобиль Tesla принял ребенка за дорожный конус (видео) [ Редактировать ]
Tesla / Фото: 3dnews.ru
Автомобиль Tesla перепутал ребенка в ярко-оранжевой футболке с дорожным конусом. Видео появилось в YouTube на Canal Tesla Brasil.
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Автопилот думает и решает, что перед ним именно дорожный конус.
Ранее сообщалось о том, что украинский депутат первым купит Tesla Cybertruck
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