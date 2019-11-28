Украинский депутат первым купит Tesla Cybertruck [ Редактировать ]
С каждым годом все больше людей начинают покупать электрокары. Так, украинцы начинают пересаживаться на экологически чистый вид транспорта и чиновники не стали исключением. Депутат Руслан Панчишин сообщил на своей странице в Facebook, что предоплата за Cybertruck уже внесена.
Чиновник признался, что покупка обойдется ему в 39 900 долларов США, а также предположил, что в 2021 году, когда машина выйдет на конвейер, она будет стоить значительно дороже.
Панчишин также говорит, что этот автомобиль намного опережает время и он рад, что ему выпала возможность опробовать его.
Ранее сообщалось, что авто без водителя выехало на "встречку".
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