В субботу, 7 декабря, Tesla устроила массовое ДТП. Водитель поставил автомобиль на автопилот и отвернулся к собаке. Машина неожиданно врезалась сразу в два автомобиля.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Водитель получил повестку в суд за "безрассудное вождение".

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В компании прокомментировали это событие, и сообщили, что водители при включении автопилота все равно обязаны следить за дорожной обстановкой и не выпускать из рук руль.

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