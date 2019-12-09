Tesla на автопилоте устроила массовое ДТП [ Редактировать ]
В субботу, 7 декабря, Tesla устроила массовое ДТП. Водитель поставил автомобиль на автопилот и отвернулся к собаке. Машина неожиданно врезалась сразу в два автомобиля.
К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Водитель получил повестку в суд за "безрассудное вождение".
В компании прокомментировали это событие, и сообщили, что водители при включении автопилота все равно обязаны следить за дорожной обстановкой и не выпускать из рук руль.
Ранее сообщалось о том, что украинский депутат первым купит Tesla Cybertruck
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