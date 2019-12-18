Герцогиню Сассекскаю Меган Маркл признали самым затравленым человеком в Великобритании. Об этом сообщает издание Mirror.

Герцогиня возглавила список "самых несправедливо раскритикованных в 2019 году". В эту пятерку вошли актер Ант МакПартлин, королева Елизавета II, экоактивистка Грета Тунберг и автор кулинарных книг Алекс Голливуд.

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Меган Маркл возглавила первое место, более 50% опрошенных отдали свой голос именно за нее. Больше всего критики обрушилось на Маркл после свадьбы с принцом Гарри. С тех пор каждый ее шаг, любой ее выход в свет обсуждался общественностью.