Меган Маркл возглавила самый грустный рейтинг [ Редактировать ]
Герцогиню Сассекскаю Меган Маркл признали самым затравленым человеком в Великобритании. Об этом сообщает издание Mirror.
Герцогиня возглавила список "самых несправедливо раскритикованных в 2019 году". В эту пятерку вошли актер Ант МакПартлин, королева Елизавета II, экоактивистка Грета Тунберг и автор кулинарных книг Алекс Голливуд.
Меган Маркл возглавила первое место, более 50% опрошенных отдали свой голос именно за нее. Больше всего критики обрушилось на Маркл после свадьбы с принцом Гарри. С тех пор каждый ее шаг, любой ее выход в свет обсуждался общественностью.
Раньше сообщалось о том, что Меган Маркл показала фото, сделанные во время беременности. А также Меган Маркл трогательно поздравила принца Гарри с Днем рождения
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