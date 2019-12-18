На границе подрались более 200 человек [ Редактировать ]
На границе Таджикистана и Кыргызстана подрались 200 человек. Об этом сообщает Госпогранслужба Кыргызстана.
Жители двух районов бросали камни друг в друга. Также, была стрельба. Число пострадавших возросло до шести человек.
"Кроме того, различные травмы получили четыре человека, среди которых трое военнослужащих внутренних войск МВД Киргизии и один гражданин республики. Всем им оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.
"С целью стабилизации обстановки на киргизско-таджикском участке государственной границы в Баткенскую область вылетели начальник Главного штаба – первый заместитель председателя Государственной пограничной службы полковник Абдикарим Алимбаев и первый заместитель министра Внутренних дел генерал-майор милиции Суйунбек Омурзаков", – подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось о том, что на украинской границе задержали обезьян.
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