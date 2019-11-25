На украинской границе задержали обезьян [ Редактировать ]
На границе Украины с Россией задержали контрабандистов, которые пытались вывезти 22 обезьяны. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления Росии.
Обезьян пытались вывезти в пластиковых коробках для переноски домашних животных. Зеленых мартышек перемещали из Украины в Россию без каких-либо сопроводительных и разрешительных документов.
"По данному факту проводится комплекс оперативно-розыскных и иных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к нарушению законодательства", - говорится в сообщении пресс-службы ЮТУ Росии.
Ранее сообщалось о том, что круизный лайнер врезался в скалы.
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