На Донбасі від ворожого обстрілу загинув український солдат [ Редактировать ]
А на фронті тим часом нові втрати. Учора ввечері в результаті ворожого обстрілу загинув старший солдат 28 окремої механізованої бригади - Василь Лісіцин - повідомили у штабі Об'єднаних сил. Попередньої доби бойовики сім разів відкривали вогонь по опорних пунктах ЗСУ. Біля Кримського противник бив із БМП, атакував також захисників Травневого і Новолуганського. В останньому напередодні українські оборонці прощалися з побратимом, який поліг від вибуху ворожої міни.
Світлодарська дуга. Новолуганське. У центрі селища шикуються бійці Національної гвардії, щоб попрощатися і востаннє віддати шану своєму побратимові. Сержант Сергій Михальчук загинув чотирнадцятого грудня внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Йому виповнився 21 рік.
Сергій Михальчук родом Дергачів, що під Харковом. Розвідник бригади швидкого реагування національної гвардії. Понад рік тому він добровільно пішов захищати Україну слідом за своїм старшим братом. Бригада нині утримує одну з найгарячіших ділянок операції об'єднаних сил. І Сергій виконував найскладніші бойові завдання.
"Його називали "рукастий", бо він, якщо що робив, то все доводив до ладу. Зі зброєю, чи то якісь побутові питання він все вирішував бистро. Планували далі його просувати по службі, бо молодий хлопець з багатодітної сімї. Свої кошти він і брат надсилають мамі. Їх шестеро в сім'ї", - говорить "Тренер", командир Сергія Михальчука.
"Героїв наших виросте квітка братньої любові. Зішли сонце, волю і долю народу нашому Господи".
Ворожий артилерійський обстріл почався раптово посеред дня. На позицію Сергія прилетіло кілька мін. Побратим загиблого на псевдо "Веселий", каже вони кинулися в укриття. В останній момент Сергій затулив його своїм тілом і прийняв усі уламки на себе. "Веселий" отримав легке поранення.
"Він повністю прикрив мене і мені дуже повезло, бо в мене тільки праве плече поранене. Він мені подарував життя. Я хочу подякувати його батькам. В них дуже чудовий син", - говорить "Веселий", боєць національної гвардії України.
В багатодітній родині Михальчуків Сергій був шостою дитиною, і третім наймолодшим сином. На прощання із нацгвардійцем прийшли й мешканці Новолуганського. Здебільшого бабусі-пенсіонерки.
"Жалко молодих хлопців і за шо, от за шо?".
За проявлений героїзм командування підрозділу представило Сергія Михальчука до високої державної нагороди.
"Вогонь! Вогонь! Вогонь!".
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