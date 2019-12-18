Украина получила безвиз с еще одной страной [ Редактировать ]
В среду, 18 декабря, стало известно, что Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Северной Македонией на постоянной основе. Об этом сообщается на странице сотрудника Министерства иностранных дел Украины Андрея Зайца в Twitter.
Как сообщается, Киев и Скопье подписали соглашение об отмене краткосрочных и долгосрочных виз и согласовали безвизовый режим на постоянной основе.
Предполагается, что граждане Украины и Северной Македонии смогут осуществлять безвизовые поездки по биометрическому паспорту до 90 дней в течение 180 дней. Также отменяются долгосрочные визы на пребывание свыше 90 дней с целью учебы, трудоустройства, воссоединения семьи и иммиграции.
Граждане получат возможность бесплатно оформлять другие категории долгосрочных виз.
Ранее сообщалось, что Украина получила безвиз с "горячей" страной.
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