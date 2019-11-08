В пятницу, 8 ноября, в посольстве Украины в Варшаве торжественно подписано соглашение между правительствами Украины и Монголии о безвизовом режиме. Об этом сообщил посол Украины в Польше.

"Мы подписали соглашение, позволяющее гражданам Украины путешествовать без виз в Монголию. Это соглашение предусматривает, что граждане Украины могут въезжать в Монголию без виз на 90 дней в течение 180 дней ", - сообщил агентству Дещица.

По его словам, ежегодно около тысячи граждан Украины посещают Монголию с туристической целью и с целью бизнес-поездок. Он сообщил, что украинские туристы смогут увидеть в Монголии натуральную природу, кочевников, пустыню Гоби, равнины и Алтайские горы.

Раньше сообщалось о том, что Украина подписала важный документ с Колумбией. А также Украина потеряла безвиз с двумя странами.