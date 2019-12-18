Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады, комментируя ситуацию с законопроектом об открытии рынка земли.

"Первый раунд битвы за землю мы выиграли. Власть поняла, что не сможет протянуть решение "под одеялом", по-тихому внести законопроект в зал и как-то проголосовать, потому что напряжение в обществе очень велико. Нахрапом продать украинскую землю непонятно кому не получится", - подчеркнул он.

Юрий Бойко акцентировал на необходимости рассмотрения всех поправок, поданных к законопроекту о рынке земли. "Я думаю, что Аграрный комитет не пойдет на объединение поправок, поданных народными депутатами. Фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" категорически против этого. Есть порядок, есть Регламент, и такие чувствительные вопросы как продажа земли должны рассматриваться по полной процедуре. Комитет должен рассмотреть все поправки. Без этого данный законопроект не может быть внесен в сессионный зал", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Политик также в очередной раз акцентировал, что вопрос об открытии рынка земли можно рассматривать только после референдума.

"Я надеюсь, что у власти хватит ума прислушаться к обществу и решение об открытии рынка земли принимать только после всеукраинского референдума, если на нем будет получено согласие граждан. Судьбоносные вопросы, касающиеся всего общества, должны проходить референдум", - отметил Юрий Бойко.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" будет защищать украинские земли, национальные интересы Украины и ее граждан. Мы требуем провести референдум об открытии рынка земли в Украине, продлить мораторий на продажу земли до 2025 года, навести порядок в Госгеокадастре, распаевать земли государственной собственности между теми гражданами, которые их не получили. Только после этого можно ставить вопрос о рынке земли в Украине.

Напомним, народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" внесли около 3500 поправок к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Фракция голосовала против данного законопроекта в первом чтении, поскольку предложенное правительством введение оборота земель сельскохозяйственного назначения идет вразрез с национальными и экономическими интересами Украины и ее граждан, противоречит законам и Конституции нашего государства.