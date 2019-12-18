Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил с важным заявлением о рейдерстве. Соответствующую информацию он опубликовал в своем Telegram-канале.

"Мы открыли Офис противодействия рейдерству. Это так называемый маленький административный суд", - отметил премьер-министр.

Гончарук также подчеркнул, что каждый человек, чьи права собственности нарушено, может обратиться в данную организацию.

"Минюст сделал чрезвычайную работу. Наша задача - максимально защитить право собственности человека. Реагировать мгновенно. На сегодня прекратилось системное рейдерство. За три месяца с 1404 жалоб рассмотрено и принято решение по 1064 из них, а 368 регистраторам с запятнанной репутацией заблокирован доступ к реестрам, - подчеркнул глава Кабмина.

Раньше сообщалось о том, что в Украине переходят на электронные студенческие. А также выезжать в Россию по внутреннему паспорту запретят.