Гончарук заявил об открытии Офиса противодействия рейдерству [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил с важным заявлением о рейдерстве. Соответствующую информацию он опубликовал в своем Telegram-канале.
"Мы открыли Офис противодействия рейдерству. Это так называемый маленький административный суд", - отметил премьер-министр.
Гончарук также подчеркнул, что каждый человек, чьи права собственности нарушено, может обратиться в данную организацию.
"Минюст сделал чрезвычайную работу. Наша задача - максимально защитить право собственности человека. Реагировать мгновенно. На сегодня прекратилось системное рейдерство. За три месяца с 1404 жалоб рассмотрено и принято решение по 1064 из них, а 368 регистраторам с запятнанной репутацией заблокирован доступ к реестрам, - подчеркнул глава Кабмина.
Раньше сообщалось о том, что в Украине переходят на электронные студенческие. А также выезжать в Россию по внутреннему паспорту запретят.
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