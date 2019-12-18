В Запорожье маршрутка "влетела" в столб, есть погибший [ Редактировать ]
В среду, 18 декабря, в Запорожье на улице Южное шоссе в районе перекрестка с круговым движением с улицей Цимлянского случилось ДТП. Об этом передают местные СМИ.
По предварительной информации, водитель автобуса "Mercedes-Benz 310D" изменил направление движения влево, выехал за пределы проезжей части на газон и совершил наезд на электроопору.
Водитель, мужчина 1956 года рождения, скончался на месте происшествия. На момент аварии пассажиров в автобусе не было.
Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель устроил ДТП и пытался сбежать, а также под Ривне произошла страшная авария с микроавтобусом.
по теме
В Запорожье случилось страшное ДТП
Известно, что в происшествии столкнулись две легковушки
В Харькове водитель Opel "влетел" в женщину-пешехода
34-летняя гражданка получила повреждения и была доставлена в больницу
Под Черниговом грузовик столкнулся с автобусом, есть жертвы
Столкнулся грузовой автомобиль и пассажирский автобус с сообщением Херсон - Москва
Под Киевом виновник ДТП спрятал тело погибшего и сбежал
В Киевской области в городе Боярка произошла жуткая авария
На трассе "Киев-Чоп" случилось смертельное ДТП
Отмечается, что авария произошла 15 декабря около 21:35 в одном из сел Пустомытовского района