В среду, 18 декабря, в Запорожье на улице Южное шоссе в районе перекрестка с круговым движением с улицей Цимлянского случилось ДТП. Об этом передают местные СМИ.

По предварительной информации, водитель автобуса "Mercedes-Benz 310D" изменил направление движения влево, выехал за пределы проезжей части на газон и совершил наезд на электроопору.

Водитель, мужчина 1956 года рождения, скончался на месте происшествия. На момент аварии пассажиров в автобусе не было.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель устроил ДТП и пытался сбежать, а также под Ривне произошла страшная авария с микроавтобусом.