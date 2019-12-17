Во вторник, 17 декабря, в Киеве возле Верховной Рады все относительно успокоилось.



Полицейские говорят, что изначально договор с протестующими был на сцену и две большие белые палатки напротив Рады.

Читайте также Под Радой полиция снесла палатки протестующих

Конфликт, по их словам, начался, когда активисты принесли еще армейские палатки и начали перфоратором разрушать асфальт. Полиция говорит, что задержаны около тридцати человек. Известно, что среди правоохранителей 10 человек травмированы.

Напомним, возле Рады длились столкновения. Митингующие забросали полицейских разнообразными предметами - бутылки, камни, петарды.

А в Верховной Раде депутаты от "Батькивщины" во главе с Юлией Тимошенко заблокировали президиум Рады из-за законопроекта по рынку земли. После акции в Верховной Раде Юлия Тимошенко вышла к силовикам и попросила их не применять слезоточивый газ против митингующих.

Известно, что заседание парламента отменили, а главы фракций будут заседать в комитетах.

Ранее мы писали о том, что в Киеве проходят массовые митинги и столкновения.