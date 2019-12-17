Бутылки, камни и педарды: чем закончился митинг под Радой [ Редактировать ]
Во вторник, 17 декабря, в Киеве возле Верховной Рады все относительно успокоилось.
Полицейские говорят, что изначально договор с протестующими был на сцену и две большие белые палатки напротив Рады.
Конфликт, по их словам, начался, когда активисты принесли еще армейские палатки и начали перфоратором разрушать асфальт. Полиция говорит, что задержаны около тридцати человек. Известно, что среди правоохранителей 10 человек травмированы.
Напомним, возле Рады длились столкновения. Митингующие забросали полицейских разнообразными предметами - бутылки, камни, петарды.
А в Верховной Раде депутаты от "Батькивщины" во главе с Юлией Тимошенко заблокировали президиум Рады из-за законопроекта по рынку земли. После акции в Верховной Раде Юлия Тимошенко вышла к силовикам и попросила их не применять слезоточивый газ против митингующих.
Известно, что заседание парламента отменили, а главы фракций будут заседать в комитетах.
Ранее мы писали о том, что в Киеве проходят массовые митинги и столкновения.
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