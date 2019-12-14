Самым безопасным в криминогенном плане городом в Украине является Мариуполь Донецкой области. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире одного из телеканалов.

Руководитель МВД пояснил, что причиной такого показателя является система мониторинга, внедренная в городе.

"Знаете, где у нас самый низкий уровень преступности по стране? В Мариуполе, в прифронтовом городе, потому что там в 2015 году оборудовали специальной супер системой мониторинга, и все это знают", - рассказал министр.

Ранее сообщалось, что Витренко и Аваков прокомментировали переговоры в Париже.