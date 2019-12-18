В российской больнице на Камчатке умер пациент. Известно, что для мужчины не хватило расходных материалов. Об этом сообщает "Кам24".

Во вторник, 17 декабря, 71-летний пациент поступил в больницу с инфарктом миокарда, ему нужна была операция.

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Но медики не смогли помочь, потому что в больнице остался только один коронарный микропроводник, хотя для проведения операции в нормальном режиме их нужно не менее пяти.

18 декабря в больницу доставили проводники, пациенту начали делать операцию, однако во время нее он умер.

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