В центре Киева умер мужчина [ Редактировать ]
В центре Киева на улице Институтской возле столкновений под Верховной Радой умер мужчина. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.
"В 11:30 на линию 103 поступила информация о том, что мужчине на улице Институтской, 16 (за несколько кварталов от места проведения акций) стало плохо. На вызов прибыли врачи, однако в карете "скорой" мужчина скончался. По предварительной информации, смерть наступила в результате острого коронарного синдрома", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что в Киеве проходят массовые митинги и столкновения.
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