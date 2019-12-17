В центре Киева на улице Институтской возле столкновений под Верховной Радой умер мужчина. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Читайте также Люди перекрыли дороги в 10 областях Украины

"В 11:30 на линию 103 поступила информация о том, что мужчине на улице Институтской, 16 (за несколько кварталов от места проведения акций) стало плохо. На вызов прибыли врачи, однако в карете "скорой" мужчина скончался. По предварительной информации, смерть наступила в результате острого коронарного синдрома", - говорится в сообщении.