Лидер Imagine Dragons покинул коллектив [ Редактировать ]
Дэн Рейнольдс / Фото: Comma
Основатель рок-группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс объявил об уходе со сцены. Об этом сообщает CNN.
Музыкант ушел из коллектива на неопределенный срок. Он решил посвятить себя своим детям: семилетней Эрроу, двухлетним Джии и Коко, а также новорожденному Валентину.
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Рейнольдс заявил, что участники коллектива "были в дороге на протяжении целого десятилетия". Сейчас все они хотят снова почувствовать себя в роли отца, друга или сына.
Раньше сообщалось о том, что сборная Украины по хоккею потеряла вратарей. А также умер легендарный музыкант.
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