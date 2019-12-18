Основатель рок-группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс объявил об уходе со сцены. Об этом сообщает CNN.

Музыкант ушел из коллектива на неопределенный срок. Он решил посвятить себя своим детям: семилетней Эрроу, двухлетним Джии и Коко, а также новорожденному Валентину.

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Рейнольдс заявил, что участники коллектива "были в дороге на протяжении целого десятилетия". Сейчас все они хотят снова почувствовать себя в роли отца, друга или сына.

Раньше сообщалось о том, что сборная Украины по хоккею потеряла вратарей. А также умер легендарный музыкант.