Во время матча хоккейного "Турнира шести наций", который проходит в столице Венгрии Будапеште, произошел неприятный инцидент. Национальная сборная Украины не смогла завершить игру против команды Беларуси из-за травм, которые в ходе поединка получили оба вратаря команды. Об этом сообщила Федерация хоккея Украины на своей странице в Facebook.

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Матч между сборными Украины и Беларуси был прерван при счете 1:4 на 43-й минуте (42:53) в связи с травмами обоих украинских вратарей. Сначала выбыл из строя Олег Петров, а затем - Богдан Дьяченко.

Сейчас ведется экстренная работа по отправке в Венгрию новых голкиперов. Их имена обещают назвать позже.

Отметим, что согласно календарю, уже в четверг 12-го декабря сборная Украины должна была сыграть с командой Южной Кореи, но, вероятно, этот матч состоится на день позже.

Ранее сообщалось, что украинских биатлонистов экстренно госпитализировали.