У комітеті з міжнародних відносин Сенату США сьогодні голосуватимуть за ще один пакет антиросійських обмежень, які вже раніше охрестили "пекельними". У разі ухвалення, вони істотно підривають банківсько-фінансовий та енергетичний сектори російської економіки.

Це - відповідь на втручання росіян в американські президентські перегони 16 року, військову підтримку режиму Асада в Сирії, а також агресію РФ в Україні. Ці санкції - жорсткіший варіант заборон, оприлюднених торік у серпні.

Нагадаємо, розгляду першого законопроекту - завадили вибори до Конгресу США.