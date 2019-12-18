У США готуються запровадити "пекельні санкції" проти Росії [ Редактировать ]
У комітеті з міжнародних відносин Сенату США сьогодні голосуватимуть за ще один пакет антиросійських обмежень, які вже раніше охрестили "пекельними". У разі ухвалення, вони істотно підривають банківсько-фінансовий та енергетичний сектори російської економіки.
Це - відповідь на втручання росіян в американські президентські перегони 16 року, військову підтримку режиму Асада в Сирії, а також агресію РФ в Україні. Ці санкції - жорсткіший варіант заборон, оприлюднених торік у серпні.
Нагадаємо, розгляду першого законопроекту - завадили вибори до Конгресу США.
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