Фінал політичної драми. Півгодини тому американські конгресмени розпочали історичне засідання, на якому планують оголосити імпічмент Дональду Трампу. Це має стати крапкою у довгому резонансному процесі слухань - і далі справа піде у Сенат.

Засідання супроводжується акціями протесту у великих містах. Що відбувається просто в ці хвилини? З місця подій передає Дмитро Анопченко.

Сьогодні у Вашингтоні шалений день, який (без перебільшення) увійде у підручники історії. Просто у ці хвилини палата представників обговорює відсторонення Дональда Трампа від влади. Засідання відкрите, дивиться його (що у прямому ефірі, що в інтернеті) вся Америка.

Зала поки напівпорожня, адже триватимуть дебати довгих шість годин. Час поділили порівну - три з них демократам, три - однопартійцям Трампа, республіканцям.

Буде чимало гучних слів: як на захист, так і на звинувачення. Але, - будемо відвертими, - всі ці промови, за великим рахунком - шоу. Щоб увійти в історію, щоб потрапити в новини, щоб особисто Трампу продемонструвати, що ти на його боці, в команді захисту. Але на підсумок всі ці слова не вплинуть.

Газета Washington Post ще напередодні порахувала - навіть із тими конгресменами, які ще вагаються, - голосів "за" імпічмент вистачить.

Але очікувати фінального голосування варто ближче до 16 години за місцевим часом - 23 за Києвом. Все це відбуватиметься під акомпанемент протестів. Люди збиралися з самого ранку.

На цю хвилину кілька сотень активістів під стінами Конгресу. Самі вони кажуть - це початок, сьогодні робочий день, багато хто в офісах, то ж після обіду очікують кілька тисяч. Поки що все відбувається мирно - і часто згадують Україну.

"Україна дала зрозуміти всьому світові, що для Трампа не важливо, кому заподіяти шкоду, - якщо йдеться про його особисті інтереси".

"Трамп - корумпована, некомпетентна людина, яка перебуває нині при владі. І він використовує ненависть для розділення нашої країни".

Ну і варто додати, чого слід очікувати далі. Справа про імпічмент надійде тепер у Сенат. А там зберуться лише 6 січня, вже після свят. Скільки триватиме другий акт цієї політичної драми - навіть самі політики поки що не вирішили. Трамп налаштований зробити із цього шоу, викликати нових свідків, доводити невинуватість. Багато хто - навіть із його прихильників - хотів би цього уникнути. Але і у будь-якому разі всю зиму і можливо початок весни - спокою в Америці не буде.