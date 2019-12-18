Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе начала заседание в Минске. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел республики Беларусь.

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"В Минске проходит встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что директор Центра политической конъюнктуры России Алексей Чеснаков заявил, что обмен пленными по формуле "всех на всех" может произойти до конца этого года.