В Минске стартовало заседание ТКГ [ Редактировать ]
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе начала заседание в Минске. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел республики Беларусь.
"В Минске проходит встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что директор Центра политической конъюнктуры России Алексей Чеснаков заявил, что обмен пленными по формуле "всех на всех" может произойти до конца этого года.
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